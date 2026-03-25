Iran sier USA "forhandler med seg selv" etter Trumps 15-punktsplan for å få slutt på krigen

Irans militære avviser USAs president Donald Trumps påstander om pågående fredssamtaler og sier at Washington "forhandler med seg selv".

"Har nivået på din indre kamp nådd det stadiet at du forhandler med deg selv?" sa Ebrahim Zolfaqari, talsmann for Irans væpnede styrker, i en kommentar gjengitt av BBC. " Ikke kall din fiasko for en avtale," la han til.

Trump insisterte imidlertid på at samtaler er i gang. I en tale i Det hvite hus sa han at USA er i kontakt med de " rette folkene" i Iran, som han hevdet ønsker en avtale " så inderlig".

Ifølge amerikanske medierapporter skal Washington ha sendt Teheran en 15-punktsplan via Pakistan, med forslag om at Iran skal demontere atomanlegg, stanse missilprogrammer, redusere støtten til regionale allierte og gjenåpne Hormuzstredet. Til gjengjeld ville USA oppheve atomrelaterte sanksjoner og bistå Irans sivile atomprogram.

Iranske tjenestemenn har imidlertid avvist at det har vært noen direkte forhandlinger. "Ingen direkte eller indirekte forhandlinger har funnet sted," sa Reza Amiri Moghadam, Irans ambassadør i Pakistan. Pakistan og Tyrkia ser ut til å fungere som mellommenn som videreformidler beskjeder mellom Teheran og Washington.

Midt i den diplomatiske usikkerheten fortsetter de militære aksjonene. Israel har gjennomført angrep på iransk infrastruktur i Teheran, som angivelig skal ha drept 12 personer, mens Iran har avfyrt raketter mot flere steder i Israel. Samtidig sender USA flere tropper til regionen.