Iran treffer gigantisk oljetanker nær Dubai

En råoljetanker har blitt truffet og satt fyr på utenfor kysten av Dubai tidlig tirsdag, i et angrep som tilskrives Iran og markerer en ytterligere opptrapping i den pågående regionale konflikten.

Ifølge myndighetene ble det Kuwait-flaggede skipet skadet og tok fyr etter å ha blitt truffet, men brannen ble senere brakt under kontroll. Det ble ikke rapportert om noen omkomne eller oljelekkasjer.

Hendelsen kommer midt i en tid med økende spenning etter nye advarsler fra Donald Trump, som har truet med å angripe Irans energiinfrastruktur dersom Teheran ikke gjenåpner Hormuzstredet.

Angrepet er en del av et bredere mønster av angrep på kommersiell skipsfart i Golfen siden konflikten begynte i slutten av februar. Oljeprisen steg kortvarig etter hendelsen, og fortsatte dermed en kraftig oppadgående trend drevet av forsyningsforstyrrelser.