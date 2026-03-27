Irans idrettsdepartement vil forby klubber og landslag å spille i fiendtlige land

Nesten en måned etter at krigen i Iran startet, har det iranske idrettsdepartementet forbudt landslag og klubber å reise til land de anser som fiendtlige inntil videre. Det er nok et hinder for Irans stadig mer usannsynlige deltakelse i FIFA World Cup, der de etter planen skal spille i juni i USA. Iran forsøker å flytte kampene sine til Mexico, men det er usannsynlig at det vil skje, ifølge eksperter, på grunn av de enorme logistikkproblemene som påvirker alle lagene i gruppen.

Ordren ble imidlertid utstedt av den iranske ministeren rett før åttendedelsfinalen i AFC Champions League mellom Tractor og Shabab Al Ahli fra Dubai, som skulle spilles i Saudi-Arabia neste måned. En liste over land som anses som fiendtlige ble ikke offentliggjort, og ordren nevnte ikke VM.

"Tilstedeværelse av landslag og klubblag i land som anses som fiendtlige og som ikke er i stand til å garantere sikkerheten til iranske idrettsutøvere og lagmedlemmer er forbudt inntil videre", sa departementet, og at fotballforbundene og klubbene vil være ansvarlige for å varsle det asiatiske fotballforbundet om å flytte kampene.