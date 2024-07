Isaac Clarke kommer til Battlefield 2042

HQ

Generelt sett har vi ikke sett Battlefield utforske samarbeidsområdet på samme måte som Call of Duty har gjort. Det militære skytespillet er fortsatt veldig mye et militært skytespill, og har ikke skinn som gjør karakterene til Mecha-Godzilla, Cheech and Chong eller Homelander, men kanskje dette vil bli tilfelle etter hvert. Fordi EA har bestemt seg for å trykke på en av sine andre populære franchiser for en crossover i Battlefield 2042.

Dead Space kommer til skytespillet i form av en ny tidsbegrenset begivenhet neste uke (mellom 9. og 16. juli) som vil dreie seg om en ny temaspillmodus, men vil inneholde noen få kosmetikk for å starte opp.

Modusen heter Outbreak og vil se tropper teste "deres menneskelige motstandskraft og oppfinnsomhet mot en ny og nådeløs fiende mens de prøver å unnslippe Boreas-laboratoriet."

Når det gjelder kosmetikk, kan du for å delta i arrangementet få deg en ny våpensjarm og hud, pluss en ny spillerkortbakgrunn og tag. For de som leter etter noe ekstra, vil en Dead Space -pakke være i butikken og inneholde et legendarisk spesialistantrekk kalt Marked Man som får karakteren din til å se ut som Isaac Clarke. Pakken vil koste 2,200 BFC.