Israel er ute av VM 2026 etter 3-0-tap mot Italia

Det har vært mange diskusjoner om Israels deltakelse i verdensmesterskapet neste sommer: Mange land har bedt om at Israel blir utestengt fra internasjonale konkurranser, men Donald Trump, som er nær venn med FIFA-president Gianni Infantino, har sagt at han ikke vil tillate at Israel blir utestengt fra det neste verdensmesterskapet, som USA er medarrangør av.

Det blir ikke nødvendig, ettersom Israels landslag er eliminert fra verdensmesterskapet, etter å ha tapt 3-0 i kveld mot Italia, med to mål av Mateo Retegui og et siste mål i det 93. minutt av Gianluca Mancini. Dermed står Israel igjen med 9 poeng i VM, bak Italia (15 poeng) og Norge (18 poeng). Men Israel har spilt én kamp mer enn resten, noe som betyr at de bare har én kvalifiseringskamp igjen i november, i stedet for to.

Gruppe I er nå en av de mest spennende: Norge har tre poeng mer enn Italia og en enorm målforskjell på +26, sammenlignet med Italias +10 (mye takket være Erling Haaland). I november spiller begge to kamper, og den siste, Italia mot Norge 16. november (kl. 20.45), vil avgjøre hvilket lag som kvalifiserer seg til VM, og hvilket som går gjennom play-off.