Israel fordømmer gisslenes skrøpelige tilstand etter løslatelse

I et anspent øyeblikk under den pågående våpenhvileavtalen har Israel kunngjort planer om å iverksette tiltak som svar på den kritiske tilstanden til de tre israelske gislene som nylig ble løslatt av Hamas, da de rapporterte at Ohad Ben Ami, Eli Sharabi og Or Levy virket skrøpelige og synlig svekket etter å ha vært holdt fanget i 491 dager i Gaza.

Løslatelsen kommer etter en ny utveksling mellom de to partene, der Israel til gjengjeld løslot 183 palestinske fanger. Nå har Israels statsminister Benjamin Netanyahus kontor fordømt Hamas for det de beskriver som gjentatte brudd på våpenhvileavtalen, og president Isaac Herzog har kalt gisselaksjonen for en "forbrytelse mot menneskeheten".

Situasjonen understreker at det haster med å komme i gang med neste fase av forhandlingene, som fortsatt står i stampe til tross for økende press fra både det internasjonale samfunnet og de involverte familiene. Foreløpig gjenstår det å se hvordan våpenhvilen vil utvikle seg i de kommende dagene.