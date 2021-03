It Takes Two får en timelang demo ved lansering

Du ser på Annonser

Vi fikk nylig muligheten til å teste It Takes Two og likte virkelig det vi fikk se, hvilket du kan lese mer om i vår forhåndstitt. Det er dog et spill som er ganske vanskelig å forklare ettersom det er bygd opp med helt bygd opp med fokus på co-op og har en temmelig unik story.

Heldigvis får man muligheten til å teste spillet før kjøp. Da Hazelight-grunnlegger og produsent Josef Fares nylig var gjest i Larry "Major Nelson" Hrybs podcast sa han følgende:

"I just want to say, when the game comes out, you will be able to try the first hour of the game. Just download the demo and try it on hand, and you will wee what I mean. It's gonna be a crazy ride, that's for sure."

Det er verdt å minne om at spillet kun kan spilles sammen med noen, men du får muligheten til å dele spillet online slik at du kun trenger ett eksemplar for å spille det med en venn. Det finnes også lokal co-op, for de som foretrekker det.

It Takes Two slippes til PC, PlayStation 4 og 5, Xbox One og Xbox Series den 26. mars.