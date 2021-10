HQ

Vi nærmer oss tre måneder siden EA og Hazelight fortalte at It Takes Two hadde passert 2 millioner solgte eksemplarer, noe betydde at spillet hadde blitt sistnevntes raskest selgende prosjekt noensinne. Fortjent nok stopper det ikke der heller.

Josef Fares og resten av gjengen i Hazelight avslører at It Takes Two nå har solgt over 3 millioner eksemplarer, og dermed nærmer seg de 3, 5 millionene A Way Out hadde solgt totalt forrige januar.