It Takes Two passerer to millioner kjøpere raskere enn A Way Out

Hazelight sitt forrige spill, A Way Out, brukte bare to uker på å selge over en million eksemplarer, så da studioet annonserte at It Takes Two hadde brukt nesten en måned på å nå samme milepæl kunne det virke som om ett av årets beste spill ikke ville gjøre det like bra. Heldigvis har alt skrytet gjort slik at salgstallene stiger i imponerende fart.

For nå kan svenskene avsløre at It Takes Two allerede har solgt mer enn to millioner eksemplarer. Dermed brukte det sjarmerende og underholdende spillet litt under tre måneder på bragden A Way Out brukte godt over fire måneder på.