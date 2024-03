HQ

Årets spill 2021-vinneren It Takes Two fortsetter å være en stor hit. I februar i fjor ble det avslørt at It Takes Two hadde solgt 10 millioner eksemplarer, og på litt over ett år har spillet solgt ytterligere 6 millioner, til sammen 16 millioner solgte eksemplarer.

Hazelight Studios bekreftet nyheten på Twitter/X, der de også opplyste at over 30 millioner mennesker hadde spilt spillet, noe som selvsagt blant annet skyldes at spillet må spilles tosammen.