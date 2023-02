HQ

For seks måneder siden annonserte Hazelight at It Takes Two hadde solgt mer enn 7 millioner eksemplarer, noe som betydde det hadde økt med 2 millioner på fem måneder. Det viser seg at formkurven bare har blitt enda bedre siden den gang.

Fordi det svenske studioet kan avsløre at It Takes Two nå har passert 10 millioner solgte eksemplarer, så virker det som om Nintendo Switch-versjonen har vært veldig populær siden lanseringen i november.