I februar kunne Hazelight juble over at It Takes Two hadde solgt over 5 millioner eksemplarer, noe man skulle tro betydde at samarbeidsspillet nærmet seg toppen av kurven. Det viser seg å være langt fra tilfellet.

Svenskene avslører nå at It Takes Two har solgt over 2 millioner eksemplarer de siste fem månedene, og dermed altså solgt over 7 millioner totalt. Veldig imponerende og fortjent.