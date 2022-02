HQ

I oktober ga Hazelight oss den hyggelige beskjeden at over 3 millioner personer hadde kjøpt It Takes Two de første 6 månedene etter lansering, noe som betydde at det nærmet seg studioets forrige spill, A Way Out, med stormskritt. Nå har altså ikke bare spillet gått forbi, men faktisk knust det tallet.

Svenskene avslører at It Takes Two nå har solgt over 5 millioner eksemplarer, noe som betyr at omtrent 10 millioner har spilt det siden man kan dele det sammen med en venn.