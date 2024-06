It Takes Two-studioet ser ut til å avsløre nytt spill på The Game Awards i desember

HQ

Det virker som om Josef Fares og resten av Hazelight aldri går tom for ideer. A Way Out kom ut i 2018, og It Takes Two satte virkelig det talentfulle svenske teamet på kartet i 2021. Sistnevnte var ikke engang 9 måneder gammelt da Fares bekreftet at studioet allerede jobbet med sitt neste spill. Tidligere i år antydet han at dette neste prosjektet ville bli avduket en gang i år. Nå vet vi kanskje nøyaktig når.

Josef Fares har nemlig delt et bilde av Geoff Keighley på besøk hos Hazelight. Som om det å ha Summer Game Fest, Gamescom Opening Night Live og The Game Awards-skaperen / produsenten / verten ikke gjorde det klart nok, inkluderte Fares følgende melding med bildet:

"Det skjer mye bra i år😉 @geoffkeighley"

Dette får det til å høres ut som om studioets neste spill etter It Takes Two vil bli vist på Gamescom i august eller The Game Awards i desember.