It Takes Two var opprinnelig mye mørkere

It Takes Two var en stor suksess for Joef Fares og Hazelight, takket være et unikt co-op-oppsett som tok konseptet til nye høyder. Den sjarmerende sitcom-settingen hjalp selvfølgelig også, men det ser ut til at dette ikke var så enkelt som man kanskje skulle tro.

Via Instagram deler Hazelight nå tidlig konseptkunst fra It Takes Two (opprinnelig kalt Project Nuts), og det var tydeligvis ment å være betydelig mørkere enn det eventyret vi til slutt fikk. Studioet skriver:

"Som du kan se på disse ekstremt tidlige konseptbildene var spillet ... ganske mørkere enn det ble til slutt. En viss del av den mørkere arven ble faktisk værende helt til sent i utviklingen. Men mer om det senere.

Som Josef Fares, vår alltid kloke Creative Director, pleier å si: Noen ganger forteller spillet oss hvor det vil."

Tror du spillet kunne ha blitt like populært selv med det opprinnelige designet?