Italia suspenderer forsvarspakten med Israel på grunn av økende spenninger i Midtøsten

HQ

Giorgia Meloni har kunngjort at hun suspenderer en langvarig forsvarssamarbeidsavtale med Israel, noe som signaliserer et skifte i forholdet mellom de to allierte.

Avgjørelsen kommer etter økende spenninger på grunn av Israels militære aksjoner i Libanon, samt en hendelse der israelske styrker avfyrte varselskudd i nærheten av italienske tropper utplassert under et FN-oppdrag.

Meloni sa at regjeringen ville stoppe den automatiske fornyelsen av avtalen, som opprinnelig ble undertegnet i 2003, og understreket at Roma vil handle når de er uenige med sine partnere.

Utspillet markerer en bemerkelsesverdig reposisjonering for Italia, som tradisjonelt har vært en av Israels nærmeste allierte i Europa. Det kommer også kort tid etter at Meloni offentlig kritiserte Donald Trump.

Israelske tjenestemenn bagatelliserte konsekvensene, og påpekte at avtalen i stor grad var symbolsk og ikke ville påvirke landets sikkerhet.