Itch.io indekserer gratis NSFW-innhold på nytt etter nylig massefjerning

Nylig utførte Steam og Itch.io en masseavindeksering av mange NSFW-titler på plattformene sine, alt fordi betalingsleverandører satte press på butikkfrontene på grunn av noen ganske avskyelige kreasjoner som siver gjennom sertifiserings- og godkjenningssprekker. Dette førte til litt opprør i hele bransjen, for selv om intensjonene utvilsomt var gode, har ideen om at en betalingsbehandlingspartner har større innflytelse over noen av de største butikkfrontene enn respekterte aldersklassifiserings- og klassifiseringsnemnder, fått mange til å stille spørsmål ved om avindekseringen noen gang burde ha skjedd.

Itch.io Det er tydelig at NSFW var i tvil om dette spørsmålet, ettersom plattformen har begynt å re-indeksere mange av sine NSFW-titler, spesielt de gratis. Dette er et trekk som kommer i tråd med de strengere retningslinjene og begrensningene som gjelder for disse produktene, men det er ennå ikke kjent hva som vil skje med betalingsproduktene.

I et oppdateringsinnlegg forklarer Itch.io at trekket kommer i et forsøk på å "trygt støtte det bredeste spekteret av skapere på lang sikt". Dette kommer også som Itch.io har snakket med en av betalingspartnerne, Stripe, som har skissert hva det vil og ikke vil akseptere kortbetalinger for. Selskapet forklarer :

"Stripe er for øyeblikket ikke i stand til å støtte seksuelt eksplisitt innhold på grunn av restriksjoner pålagt dem av sine bankpartnere, til tross for at kortnettverk generelt støtter innhold for voksne (med de riktige registreringene). Stripe har indikert at de håper å kunne støtte voksent innhold i fremtiden."

Itch.io er også i diskusjon med sine andre partnere i håp om at det kan inngås en avtale om at de også kan godta betaling for NSFW-innhold med "sensitivt materiale". Når det gjelder hva som gjør at et spill får disse advarslene, forklarer plattformen at dette er spill med "en tagg som antyder voksent innhold (f.eks. "porno", "moden", "utuktig", "erotisk", "hentai", "fetisj")".

Det finnes fortsatt avindeksert innhold på Itch.io, og tilsynelatende er mange nå i stand til å komme tilbake, forutsatt at eierne av produktsiden fullfører et nytt innholdsvarslingssystem som ser at produktet deres er merket med de riktige NSFW-markørene.