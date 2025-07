Britisk spillbransjeorganisasjon kommer med uttalelse i forbindelse med Steams fjerning av spill for voksne

HQ

I forrige uke var en av de største nyhetssakene Steam og itch.io, to plattformer som bestemte seg for å fjerne flere spill og titler for voksne fra butikkene sine for å oppfylle de nye retningslinjene fra betalingspartnerne. Dette har ført til en del opprør, ettersom det ser ut til å antyde at betalingspartnerne har større innflytelse på hvilke dataspill som kan selges enn respekterte aldersklassifiseringssystemer og -organer, noe verken fans eller bransjefolk ser ut til å være særlig fornøyd med.

Dette har fått UKIE, den britiske spillbransjens bransjeorganisasjon, til å ta bladet fra munnen og komme med en uttalelse, som GamesIndustry.biz nå har rapportert om. I kommentaren heter det at betalingspartnerne bør ha tillit til "pålitelige aldersmerkingssystemer og håndhevingsmekanismene bak dem", i stedet for å gå over hodet på dem og innføre sine egne restriksjoner.

Den fullstendige uttalelsen forklarer følgende :

"Den britiske spillindustrien er en forkjemper for kreativ frihet, samtidig som den tar sitt ansvar overfor spillerne på alvor. Tydelige og konsekvente aldersgrenser er avgjørende for at folk skal kunne ta informerte valg når det gjelder innholdet de engasjerer seg i.

"Derfor støtter Ukie sterkt bruken av robuste klassifiseringssystemer som PEGI på alle plattformer, også de som inneholder voksent eller eksperimentelt innhold. Dette sikrer at innholdet merkes på riktig måte, at yngre målgrupper beskyttes, og at skaperne kan publisere med åpenhet.

"Vi mener at både betalingsleverandører og plattformer bør ha tillit til pålitelige aldersklassifiseringssystemer og håndhevingsmekanismene bak dem."

Hele denne situasjonen springer ut av No Mercy-saken, der en organisasjon ved navn Collective Shout gikk til aksjon mot et spill som inneholdt seksuelt eksplisitte og voldelige handlinger, et spill som snart ble fjernet fra nettplattformene, men ikke før skaden var skjedd, noe som førte til at det ble publisert et åpent brev der betalingsformidlerne ble bedt om å slutte å tjene penger på spill som inneholdt "voldtekt, incest og barnemishandling".

Selv om intensjonene bak dette tiltaket for å innta en fastere holdning til spill for voksne utvilsomt er gode, kommer dette også samtidig som Storbritannia står overfor problemene som den nye Online Safety Act medfører, som blokkerer mesteparten av vokseninnholdet (for det meste alt med en 18+-klassifisering) med mindre brukerne sender inn personopplysninger eller fullfører en ansiktsskanning fra å være tilgjengelig, noe som også har forårsaket opprør på grunn av risikoen for å dele nevnte informasjon med en tredjepart, og også hvordan det skaper presedens for å blokkere all informasjon og alt innhold som regjeringen nå anser for å være "voksen".