Jack Black mener Rockstar bør lage en Red Dead Redemption-film

Jack Black avslører at videospilltilpasningen han ønsker å se mest er en av Red Dead Redemption, og sier at historien om Rockstar-actionspillet er like god eller enda bedre enn The Last of Us.

Etter utgivelsen av Super Mario Bros.-filmen i forrige uke, snakket Black med BBC om temaet videospilltilpasninger, og roste HBOs arbeid med The Last of Us.

– The Last of Us var fantastisk, sier han. – Og det som er sprøtt er hvor lojalt det er mot det originale kildematerialet. Det er i utgangspunktet alt fra spillet med bare et par justeringer. Den kommer til å vinne alle prisene. De brukte videospillet nesten som et storyboard, og jeg tenkte: 'Jøss, dette ser akkurat det samme ut.' ""Det er noen flotte spill som ennå ikke har blitt utforsket i TV eller film," fortsatte han. – Kanskje det kommer en Red Dead Redemption-film? Det burde det være, for jeg tror det [har] like bra eller [en] enda bedre historie enn The Last of Us."

Red Dead Redemption er en god kandidat for en videospilltilpasning. Enten det første eller andre spillet kan gi gode hoppepoeng, men med tanke på rosen Rockstar-titlene allerede har fortjent, er det mulig en tilpasning ikke kunne leve opp til det eksemplet.

