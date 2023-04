Jack Black vil ha Pedro Pascal som Wario i The Super Mario Bros. Movie 2

HQ

The Super Mario Bros. Movie er allerede en stor kassasuksess i alle landene der filmen har blitt utgitt, og kan blant annet skryte av å ha den beste åpningen for en animasjonsfilm noensinne. Derfor kan du være ganske trygg på å få en oppfølger etter hvert.

Mye av suksessen skyldes den imponerende castingen av kjente skuespillere som låner stemmene sine til de elskede Nintendo-karakterene. Jack Black i rollen som Bowser er en av dem, så det er interessant å høre at han gjerne ser en annen slemmingen i en potensiell oppfølger. I et intervju Game Spot sier Black at den beste personen til å være skurken i en oppfølger til The Super Mario Bros. Movie er Wario, og at personen som best ville legemliggjøre Marios negative kontrapunkt vil være Pedro Pascal.

"Du vet, hva om det er en mektigere, mer ond skurk? Da må jeg kanskje snu for å hjelpe Mario og resten med å forsvare universet vårt mot en annen usett ond kraft. Tenker du hva jeg tenker?

Wario. Pedro Pascal er Wario."

Chileneren er per i dag et av de mest kjente ansiktene i Hollywood og TV takket være hovedroller i suksesser som The Mandalorian og HBO-serien The Last of Us, så det ville ikke være overraskende om navnet hans dukket opp på bordet til fremtidige karakterer i oppfølgeren.

Vil du se Pedro Pascal være Wario i en oppfølger til The Super Mario Bros. Movie?