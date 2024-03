Jack Black vil lage School of Rock 2

HQ

Selv om Jack Black kanskje nylig ble kjent for sin rolle som Bowser i Super Mario Bros. Movie, har han hatt en legendarisk karriere innen komediefilmer, og for mange er hans mest elskede rolle Dewey Finn i School of Rock.

Black spiller en musiker som har det vanskelig, og som tar rollen som lærervikar i stedet for romkameraten sin for å kunne betale husleien. I en samtale med Joe sa Black at han kunne tenke seg å gjøre en oppfølger, selv 20 år etter originalen.

"Jeg skulle ønske det kom en School of Rock 2 Electric Boogaloo. Jeg er klar", sa han. "Du vet at Mike White skrev den første, og han er et geni. Og vi må ha Mike White tilbake i salen, men han er veldig opptatt akkurat nå med White Lotus, den beste serien på TV."

Dessverre ser det ikke ut til at vi kommer til å få en oppfølger med det første, for Mike White gjør stor suksess som hjernen bak HBO-suksessen The White Lotus.

Vil du se School of Rock 2?