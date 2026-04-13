Jack Drapers fysiske problemer fortsetter: Han trakk seg i første runde av Barcelona Open til tross for at han vant settet

HQ

Jack Draper har fortsatt ikke kommet seg etter skaden han pådro seg i US Open i august, og etter å ha trukket seg fra Monte-Carlo Masters i forrige uke, trakk han seg i første runde av Barcelona Open mot Tomás Martín Etcheverry.

Briten, som nå er rangert som nummer 28 i verden og har passert Cameron Norrie som den best rangerte britiske spilleren, tok det første settet, men lå under 3-6, 6-3-4-1 da kroppen hans ga opp: denne gangen var det en skade i høyre kne. Han fikk behandling fra fysioterapeuten mellom andre og tredje sett, men klarte ikke å matche rytmen i spillet lenger.

Den 24 år gamle briten, tidligere nummer 4 i verden, pådro seg en armskade i andre runde av US Open 2026 og kom ikke tilbake før Davis Cup-kvalifiseringskampene mot Norge. Han slo Novak Djokovic i Indian Wells, og tapte senere i kvartfinalen. Men skadeproblemene forverret seg, da han tapte i åpningskampen i Miami Open og trakk seg fra Monte-Carlo.