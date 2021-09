Jackass, Top Gun, Mission: Impossible og Ghostbusters utsatt

HQ

På tirsdag fikk vi en ny trailer fra James Bond-filmen No Time To Die som gjorde det fullstendig klart at premieren faktisk vil bli i oktober etter en rekke utsettelser. Dessverre er det ikke alle filmselskaper som mener at det har vært nok datoskifter.

Paramount alene har bestemt seg for å utsette både Jackass Forever, Mission: Impossible 7 og Top Gun: Maverick. Førstnevnte vil nå ha premiere den 4. februar neste år, mens jagerflyene må vente til den 27. mai. Noen av dere legger kanskje merke til at dette ville betydd at Tom Cruise blir å se både i Top Gun: Maverick og Mission: Impossible 7 den dagen, noe Paramount slettes ikke vil la skje. Selskapet har derfor bestemt seg for å flytte Ethan Hunt og gjengen sitt actionfylte eventyr til den 30. september neste år.

Sony Pictures går ikke like drastisk til verks med sin ene utsettelse, for det viser seg at vi må vente én uke lenger enn planlagt på Ghostbusters: Afterlife siden den flyttes fra 12. til 19. november.