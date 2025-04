Jagex kunngjør RuneScape: Dragonwilds, en overlevelsestittel i en åpen verden med samarbeid

RuneScape: DragonwildsJagex har nettopp annonsert den neste tittelen i RuneScape-serien, som denne gangen tar et skritt mot nye ambisjonshorisonter med en overlevelsestittel i en åpen verden med samarbeid. Spillerne vil kunne utforske det forbudte kontinentet Ashenfall mens de samler, bygger og bevæpner seg med mektig magi for å låse opp alle hemmelighetene i dette landet. På RuneScape: Dragonwilds har dragene våknet, og bare ved å avdekke eldgamle hemmeligheter kan de stoppe dragedronningen.

"Vi er så glade for å endelig kunne gi spillerne et glimt av den neste delen av RuneScape-serien i dag med RuneScape: Dragonwilds," sier Jon Bellamy, administrerende direktør i Jagex. "RuneScape: Dragonwilds er en helt ny RuneScape-opplevelse som utspiller seg i den ikoniske Gielinor-verdenen, og er et spill som er verdig til å bære RuneScape-navnet."

"Helt fra begynnelsen har tilbakemeldinger fra lokalsamfunnet vært kjernen i RuneScape: Dragonwilds. Vi har allerede gjennomført lukkede alfatester med noen av våre nærmeste medlemmer, og vi vil lytte til spillernes tilbakemeldinger når vi bygger spillet gjennom Early Access. Vi har satt sammen et helt nytt team med bransjeveteraner som fokuserer på å sørge for at RuneScape: Dragonwilds blir en naturlig del av RuneScape-serien, og et spill som blir elsket av både våre største RuneScape-fans og helt nye spillere."

RuneScape: Dragonwilds kommer i Early Access i løpet av våren, og Jagex vil gi oss en mer inngående presentasjon den 15. april kl. 17:00 BST/18:00 CEST på Twitch. Du kan se traileren på RuneScape: Dragonwilds nedenfor, og også legge det til på Steam-ønskelisten din.

