Jaguar viser frem sin første bil etter omprofileringen i desember

Det er rimelig å slå fast at mange ikke akkurat har tatt Jaguars rebranding til seg. Det en gang så elegante og raffinerte bilfirmaet har blitt justert til noe som føles mer som et motehus eller en teknologigigant, med et veldig uvanlig, fargerikt og annerledes tema enn det det var kjent som i årevis. Uansett om du liker rebrandingen eller ikke, så er den kommet for å bli, og vi vil få vår første smakebit av denne post-rebrandingen Jaguar i nær fremtid.

Bilprodusenten har lovet å presentere verden for et slags kjøretøy 2. desember 2024, på et slags arrangement i Miami. Vi har ikke fått vite noe som helst annet ennå, annet enn at denne bilen vil legemliggjøre Jaguars "dramatiske nye kreative filosofi - sprudlende modernisme, som vil inspirere fremtidige kjøretøy."

Du kan se en teaser av den nye bilen nedenfor for å prøve å finne ut om du skimter fronten eller baksiden av bilen, forutsatt at det er en bil i det hele tatt.

