Jamal Musiala bør stå over VM på grunn av skaden, mener Oliver Kahn

Jamal Musiala har bare spilt sporadisk for Bayern München siden han kom tilbake fra skade i januar, og spørsmålet er om han blir innkalt av Julian Nagelsmann til VM 2026. Musiala pådro seg et alvorlig brudd i leggbeinet under klubb-VM, en kontroversiell hendelse der lagkameratene i Bayern la skylden på daværende PSG-keeper Donnarumma.

Ifølge Oliver Kahn, tidligere tysk og Bayern-kaptein, bør Musiala ikke dra.

"Han bør trekke seg fra VM. Hvis jeg føler at det er noe som ikke stemmer med spillet mitt, så må jeg jobbe med meg selv for å komme tilbake i full form, sa Kahn til Sky (via Goal.com), og antydet at spilleren ikke er klar.

"Vi vet hva han var i stand til før skaden. Og det var en veldig alvorlig skade. Spørsmålet er ikke bare fysisk, det er også mentalt: Hva skjer i hodet hans? Er han klar til å takle 100 prosent igjen?"

Musiala har bare spilt én kamp over 90 minutter siden han kom tilbake i januar i fjor. Som 23-åring rekker han sannsynligvis å spille flere VM-kamper, men for ham er det viktigste å finne tilbake til sin gamle form.

Denne uken overrasket Musiala også fansen ved å bli medforfatter av to barnebøker, der han forteller hvordan "fotballeventyret hans begynte" i Bayern. Han ønsker å inspirere barn både på og utenfor banen, og kanskje bør ikke VM være hans største bekymring akkurat nå. Uansett har Julian Nagelsmann fortsatt to måneder på seg før den endelige listen blir presentert for FIFA...