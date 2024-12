Jame har blitt benket fra Virtus.pro etter en svak Shanghai Major-opptreden

HQ

Dzhami "Jame" Ali har blitt benket, nesten fem år på dagen fra starten på Virtus.pro. Den 26 år gamle AWPeren og kapteinen på laget har hatt et ganske humpete 2024, og selv om han fremdeles regnes som en legende om CS, har laget hans bestemt at det var på tide med en endring i rekkene.

"Jeg vil uttrykke min dypeste takknemlighet til Virtus.рro, hvor jeg tilbrakte så mange uforglemmelige år," sa Jame i en kunngjøring fra Virtus. "Dette var den mest vellykkede perioden i karrieren min, der jeg lærte mye, møtte fantastiske mennesker og vant viktige trofeer."

James avgang kommer etter en skuffende prestasjon for laget hans under Shanghai Major. Som det siste slaget i James 2024, viste exit forårsaket av dark horse Wildcard seg å være for mye, og nå ser det ut til at Jame Time har kommet til en slutt.