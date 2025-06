James Gunn avslører Superman spilletid

HQ

James Gunns Superman er bare litt over en måned unna. Etter å ha ventet i årevis, vil fansen snart endelig kunne sette seg i setet og se Supes fly i aksjon. Nå vet vi nøyaktig hvor lenge du trenger å sitte i setet og hvor lenge Superman varer.

I et trådinnlegg bekreftet regissør James Gunn at filmen vil vare i 2 timer og 9 minutter. "Inkludert for- og ettertekster er spilletiden 2 timer og 9 minutter," skrev han som svar på et annet innlegg som viste spilletiden på AMC Theatres i USA.

Gunn svarte også på en fan som spurte om Warner Bros. hadde bedt ham om å gjøre filmen kortere, og sa at de "ikke kunne selv om de ville", ettersom filmen kommer fra DC Studios.

Denne spilletiden på 2 timer og 9 minutter er litt lengre enn vi hadde forventet tidligere, med spådommer som så på 2 timer og 2 minutter. Kanskje de ekstra syv minuttene er inkludert rulletekster og ettertekster, noe som ikke høres så usannsynlig ut.

Superman kommer på kino den 11. juli.