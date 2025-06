James Gunn forventer å se The Batman - Part II manus veldig snart

HQ

Til tross for at The Batman - Part II er forsinket til mer enn to år fra nå, er det fortsatt mange som gleder seg til den kommer. Oppfølgeren til Matt Reeves' The Batman fra 2022 ser ut til å være av særlig interesse for James Gunn, nåværende co-sjef for DC Studios.

I en samtale med Entertainment Weekly i forkant av Supermans premiere neste måned, snakket Gunn kort om The Batman - Part II. "Det Matt gjør er fortsatt veldig viktig, til tross for alle historier om det motsatte", sa han. "Vi skal få se manuset om kort tid, og jeg gleder meg."

Det ser altså ut til at det kanskje opprinnelig var planen at Matt Reeves' Gotham skulle holde seg unna DCU, men at det kan bli noen tilknytninger et sted på veien. Det gir tross alt litt mer mening enn å ha to Batmen. Det er selvfølgelig bare spekulasjoner, og selv om det skulle være sant, er det lite sannsynlig at vi vil få en tease som legger opp til en Batman-cameo i en fremtidig DCU-film, ettersom James Gunn avslørte at han bare vil gjøre post-creditscener som MCU hvis de gir mening.

"Det viktigste er de spesifikke historiene", sa Gunn. "Det er også en mye større historie som vi forteller, som det vil ta litt lengre tid å fortelle."

The Batman - Part II har premiere 1. oktober 2027.