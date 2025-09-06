James Gunn jobber fortsatt med Amanda Waller-serien

HQ

Nå som DC Universe er i full gang, med Creature Commandos, Superman og Peacemaker: Sesong 2, flyttes fokuset stadig mot fremtiden. Vi vet at Supergirl kommer i 2026, at Clayface er i produksjon, og at det er en rekke andre prosjekter på gang også, men hva med Amanda Waller-spinoffen som står i stampe?

Etter å ha dukket opp senest i Creature Commandos, har vi forventet at Viola Davis skulle gjenta sin rolle som den no-nonsense sjefen i sin egen serie, men det er mange år siden det først ble lovet, og det har ikke skjedd noe på lang tid.

Nå har James Gunn snakket med People for å prate litt om prosjektet, og forklarer at det fortsatt er under utvikling, men at det tar lengre tid enn forventet.

"Vi jobber med det, så vi får se hva som skjer. Noen ting har gått raskere enn andre. Waller har ikke vært den raskeste. Men jeg gleder meg til å se Viola ta på seg Waller-buksene igjen."

Vi kan altså forvente oss mer av Davis som Waller, en av de få lysglimtene i DC Extended Universe, men nøyaktig når er fortsatt uklart. Kanskje ligger det flere cameoroller i kortene før hun får sin etterlengtede spinoff.