James Gunn: Sjansene er store for at Peacemaker får en andre sesong

Som vi rapporterte her om dagen har Peacemaker prestert ekstremt bra og er akkurat nå den mest populære strømmeserien i verden. Ikke så ille for en ganske avdanket superhelt med tvilsom moral.

Enn så lenge har vi ikke hørt noe om en fortsettelse av serien med en andre sesong. Men det finnes en person som tror at dette kommer til å skje, og det er Peacemakers skaper og showrunner James Gunn. I et intervju med Deadline hadde han følgende å dele angående fremtiden for Peacemaker:

"There's a really good chance of that. We're the biggest show in the world right now."

Vi har ikke så mye mer å legge til enn det, men la oss håpe at han har rett.