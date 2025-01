James Gunn viser første bilde fra innspillingen av Supergirl: Woman of Tomorrow

HQ

Det var ganske tidlig i produksjonen av Superman at James Gunn og DC Studios først ga oss et glimt av David Corenswets stålmannen. Nå har vi noe lignende å kose oss med for den kommende Supergirl: Woman of Tomorrow-filmen.

Denne filmen kommer på kino 26. juni 2026 og har House of the Dragons Milly Alcock i hoved- og tittelrollen, en rolle som hun etter alt å dømme først vil presentere i en eller annen form i Superman-filmen. Filmen er basert på tegneserien med samme navn av Tom King, Bilquis Evely og Ana Nogueira, og nå har vi fått vår første lille smakebit fra settet og produksjonen, som er i gang i Warner Bros. Studios Leavesden i Storbritannia.

Gunn presenterte bildet nedenfor med tilleggskommentaren "Jeg er begeistret over å se kameraene rulle i Warner Bros. Studios Leavesden på Supergirl, med Craig Gillespie ved roret og den fenomenale Milly Alcock som vår Kara Zor-El. Craig bringer en utrolig følsomhet til denne historien, og Milly er den unike #Supergirl som Tom King, Bilquis Evely & Ana Nogueira har sett for seg."

Gleder du deg til Supergirl: Woman of Tomorrow?