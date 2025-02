James Gunn viser frem en ny titt på Nicholas Hoults Lex Luthor

HQ

Det er tre virkelig store storfilmer som skal debutere på kino i juli, ettersom The Fantastic Four: First Steps, Jurassic World: Rebirth, og Superman alle kommer med noen ukers mellomrom. Apropos sistnevnte, så har vi sett trailere og teasere for denne filmen en stund nå, og for å markere jubileet for at en av hovedpersonene dukker opp i filmen, har James Gunn nå delt et nytt glimt bak kulissene.

Utdraget ser nærmere bestemt på Nicholas Hoults Lex Luthor, i forbindelse med at DC feiret karakterens 85-årsjubileum i helgen. Vi får se en fokusert Luthor med sin karakteristiske harde fremtoning, og du kan se bildet selv nedenfor.

Når det gjelder nøyaktig når Superman vil ha premiere, er filmen planlagt å komme på kino fra 11. juli. Men siden vi ikke har fått en ny trailer på noen måneder, virker det ikke usannsynlig at det kommer en ekstra trailer før den tid for å presentere enda et glimt av David Corenswet Man of Steel, Rachel Brosnahans Lois Lane og Hoults Luthor.