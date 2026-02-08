James Marsden sier vi vil bli "blåst bort" av Avengers: Doomsday

HQ

Avengers: Doomsday New Jersey-filmen tegner til å bli en superheltfilmhendelse uten like. Alle våre favoritt Marvel-leker kommer til å smadre inn i hverandre, fra X-Men til Fantastic Four, med Avengers et sted i midten. Gamle favoritter og nye ansikter kommer til å være med, og Robert Downey Jr. er nok en gang tilbake i sentrum av det hele.

I en samtale med ET Online avslørte en av stjernene i Avengers: Doomsday, James Marsden, hva vi vil få se, og sa at publikum vil bli "blown away" av filmen. "Russo-brødrene bare [fortsetter] å øke innsatsen, og Marvel gir bare alle det de vil ha", sa han.

En mye tryggere tease enn Sir Ian McKellens, da Magneto-skuespilleren avslørte en liten spoiler fra innspillingsopplevelsen. Ettersom Marsdens Cyclops var et av fokusene for Avengers: Doomsday teaserne, ser det ut til at han vil ha en ganske betydelig rolle å spille. Eller ikke, for med en så stor rollebesetning føles det nesten umulig for alle å få sitt store øyeblikk.