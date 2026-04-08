James Wan planlegger å "fortsette å jobbe" med filmatiseringen av Call of Cthulhu

Det er en ganske flott tid å være en fan av alle ting Lovecraftian skrekk, spesielt i videospillområdet der det er massevis av kommende titler, inkludert Cthulhu: The Cosmic Abyss, The Mound: Omen of Cthulhu, Call of the Elder Gods, The Sinking City 2, og mye, mye mer.

Lovecraftiansk skrekk er mindre vanlig i film- og TV-verdenen, men skrekkeksperten James Wan håper å endre på det snart ved å levere en filmatisering av Call of Cthulhu, et prosjekt han har forsøkt å få i gang i lang tid. Det har ikke gått spesielt glatt for Wan, men han gir ikke opp, noe han nylig var inne på i et intervju med ScreenRant.

På spørsmål om den nåværende tilstanden til hans Call of Cthulhu tilpasning, Wan forklarte at han har "ønsket å gjøre [det] en stund" men at disse filmene er <em>"veldig vanskelig å prøve å få dem fra bakken"</em> fordi de "ikke er billige filmer." Heldigvis avsluttet Wan med å forklare at han "bare kommer til å fortsette å jobbe med det."

I bunn og grunn, ikke hold pusten på dette prosjektet, men heller ikke gi det opp ennå.