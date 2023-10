Jamie Lee Curtis ser ut til å være klar for One Piece

HQ

Den første sesongen av Netflix' One Piece ble en stor suksess. Takket være det kreative engasjementet til serieskaper Eiichiro Oda ble serien en ganske trofast tolkning, og både kritikere og vanlige seere er tydeligvis fornøyde.

Netflix har allerede fornyet serien for en ny sesong, og kort tid etter annonserte skuespilleren Jamie Lee Curtis, som er en ivrig fan av både mangaen og anime-serien, at hun ville spille Dr. Kureha, en slags mentor for Straw Hat-piratene.

Og i et intervju med Deadline sier showrunner Matt Owens nå at de er i gang med å skrive rollen med tanke på å besette den så snart skuespillerstreiken er over:

"Da hun la det ut på nytt vakte det stor interesse blant fansen, og jeg kommenterte det. Vi prøver å manifestere det. Ja, akkurat nå streiker SAG fortsatt, så det har ikke vært noen reelle samtaler. Men så snart det er mulig, er jeg klar. Jeg skal invitere henne ut på middag, og vi skal snakke om det. Vi skal gjøre alt sammen, for på dette tidspunktet skriver vi for henne - vi vil virkelig, virkelig at hun skal komme og spille med oss i sesong 2."

Forproduksjonen forventes allerede å være i full gang.