Jane Foster klar for Marvel's Avengers på tirsdag

HQ

Da Square Enix og Crystal Dynamics kunngjorde at den kvinnelige Thor blir den neste spillbare helten i Marvel's Avengers for to måneder siden nøyde de seg med å si at dette ville komme sammen med 2.5-oppdateringen "senere i år." Etter hvert ble det klart at planen var å slippe denne mot slutten av juni, noe de klarer såvidt.

Utviklerne avslører nå at Female Thor kommer til Marvel's Avengers den 28. juni. Dette vil skje sammen med noen nye historieoppdrag som vil avsløre litt om hvordan Jane Foster fikk disse kreftene og hvorfor hun nå blir med i kampen. På toppen av dette får vi selvsagt også noen spesielle Takedowns som er helt nye eller litt endret fra den originale Thor, nye navneplater, kostymer og alt det andre som alltid har fulgt med nye figurer.

Samtidig er det greit å nevne at vi har fått vite litt mer om hvordan hun skiller seg ut fra den mannlige utgaven i kamper. De største forskjellene skal være Intrinsic-ferdigheten kalt All-Mother's Blessing, Overchargen God Tempest og selvsagt Ultimaten All-Weapon som kombinerer Undrjarn og Mjölnir. Når det gjelder de vanlige angrepene er hun også litt bedre på avstand, men ellers vet du stort sett hva det går i når Jane Foster inntar Marvel's Avengers på tirsdag.