Marvel's Avengers' neste karakter er Jane Foster aka Female Thor

Mange av dere har nok trodd eller i alle fall ment at Marvel's Avengers døde rett etter War for Wakanda-utvidelsen, men lekkasjer har gjort det klart at Crystal Dynamics har mer på lur. For eksempel fikk en skuespiller det til å høres ut som om She-Hulk ville være neste figur, men det er altså en annen kvinne som straks blir spillbar.

Etter en rekke utsettelser avslører nemlig utviklerne at Jane Foster, altså en kvinnelige utgaven av Thor som Natalie Portman er i Thor: Love and Thunder, blir den neste superhelten i Marvel's Avengers. Annonseringen er dessverre relativt skuffende utenom dette siden hun får kommer i oppdatering 2.5 senere i år og da selvsagt vil ha mange av de samme ferdighetene som Thor-utgaven vi allerede kan bruke. Utviklerne sier det er noen forskjeller, men når de til og med advarer om dette vil nok de som reagerte på to Hawkeyer få blod på tann.

Før den tid skal oppdatering 2.4 slippes en gang i mai. Denne vil blant annet endre litt på belønningene i spillet ved å blant annet belønne oss med utstyr fra ulike sett i ulike eventer, gjøre slik at flere eventer belønner oss med Unit-valutaen, gi oss bedre utstyr for alle figurer for å fullføre meta-oppdrag slik at vi har andre alternativer enn Raid og Omega Level Threat. Nærmere informasjon om alt dette vil avsløres om noen uker.