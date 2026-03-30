Jannik Sinner og Aryna Sabalenka oppnår begge "Sunshine Double" i Miami og Indian Wells

Jannik Sinner har kommet seg etter skuffelsen i begynnelsen av sesongen, i Melbourne og Dubai, og har vunnet to Masters 1000-titler på rad, den såkalte "Sunshine Double", da han vant Indian Wells og Miami Open i samme sesong. Sinner slo Jiri Lehecka 6-4, 6-4 og sikret seg sin andre Miami-tittel etter 2024, noen uker etter at han vant sin første i California.

Italieneren og verdenstoeren er den første siden Roger Federer i 2017 til å gjøre det på herresiden, og den første til å gjøre det uten å tape et eneste sett: Han har forlenget rekorden på 34 vant sett på rad på Masters 1000-nivå, som startet i Paris i fjor.

En dag tidligere oppnådde også Aryna Sabalenka den samme bragden, da hun slo Coco Gauff 6-2, 4-6, 6-3 i Miami, uker etter å ha vunnet Indian Wells i en "russisk rulett" -kamp med den nye verdens nummer to Elena Rybakina. Det var den første "Sunshine Double" i WTA siden 2022, med Iga Swiatek.