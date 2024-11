Zverev nærmer seg ATP-semifinalen etter å ha slått Ruud

HQ

Den ferske Paris Masters-vinneren Alexander Zverev er på vei mot en ny tittel, ATP Finals, etter to strake seire i Torino, først mot Rublev på mandag og mot Casper Ruud på onsdag.

Ruud kom full av selvtillit etter å ha slått Alcaraz enkelt, men Zverev, som for øyeblikket er nummer to i verden, imponerte mot den norske tennisspilleren. Zverev har fortsatt ikke gitt fra seg et eneste sett mot Ruud, selv om det var nære på i går, da han måtte ut i tie-break 7-6(3), 6-3.

Ifølge Infosys ATP Stats kan seieren tilskrives Zverevs høye prosentandel av poeng bak førsteserven (41/47).

"Det var en god kamp. Jeg synes vi begge spilte ganske god tennis. Jeg er fornøyd med seieren. Kanskje det var enda bedre enn den første kampen min, selv om den første kampen også var ganske bra, sa Zverev til ATP.

Zverevs neste rival blir Carlos Alcaraz, fredag 15. november klokken 14.00 norsk tid. Spanjolen er tvunget til å vinne om han ønsker å gå videre til semifinalen, men den nåværende nummer tre i verden er ikke i sin beste form, og han spilte i går med en nesestripe for å puste bedre på grunn av en forkjølelse.