Japan får Jump Force Deluxe Edition til Switch i august

Bandai Namco holder for øyeblikket på med å ferdigstille Jump Force Deluxe Edition til Switch, og nå har de annonsert premieredatoen for Japans del. Det er 27 august som gjelder, og med tanke på at spillet da er ferdig gjetter vi at det kommer kort etter også til vesten.

Dette har blitt bekreftet i traileren nedenfor, hvor vi også får se hva som følger med om man forhåndsbestiller. Switch-versjonen inneholder andre nyheter som muligheten for å spille opptil seks personer offline. Sjekk ut vår anmeldelse av originalen her.