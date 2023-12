Japanske utgivere "trenger" Xbox, ifølge tidligere Sony-direktør.

HQ

Mena Sato Kato, tidligere visepresident i Sony, som siden har sluttet seg til Xbox som direktør for partnerskap i Japan, har understreket at japanske utgivere trenger det grønne teamet for å utvide virksomheten.

I en samtale med Bloomberg sa hun følgende: "Japanske utgivere vil definitivt trenge oss for å utvide virksomheten sin. Det ville være vanskelig å gjøre det bare med PlayStation."

Vi har sett en økt interesse fra Xbox for et japansk publikum. Konsollene i Xbox-serien har gjort det ganske bra i landet, og har til og med solgt bedre enn PS5 ved enkelte anledninger, men det er tydelig at Japan fortsatt først og fremst er et spillmarked dominert av Sony og Nintendo.

