Jared Harris om Harry Potter-rebooten: "Filmene var fantastiske, la dem være i fred"

Selv om Michael Gambon er kjent for sin rolle som Albus Humlesnurr i Harry Potter-filmene, var han ikke stjernen bak den legendariske trollmannen i hele sagaen. I de to første filmene var det Richard Harris som tok på seg oppgaven som rektor på Galtvort, før han dessverre gikk bort kort tid etter at Mysteriekammeret var ferdig.

Nå som HBO gjenoppliver Harry Potter i et TV-serieformat, ble Harris' sønn Jared, kjent fra blant annet Foundation, Chernobyl, Mad Men, og Sherlock Holmes, spurt om han ville være interessert i å ta på seg farens tidligere rolle som Humlesnurr, og Harris ga et svar som mange av oss har spurt om.

I et intervju med The Independent uttalte Harris "Nei, takk. Og jeg mener, hvorfor gjøre det? Jeg forstår det ikke. Filmene var fantastiske, la dem være i fred."

En Harry Potter-stjerne som virker semi-interessert i å komme tilbake, er Gary Oldman , som denne gangen foretrekker å prøve seg som Humlesnurr og overlate Sirius Svaart til en annen person.