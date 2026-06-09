Jason Momoa spiller ikke hovedrollen i Helldivers-filmen likevel

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Super Earth ser ut til å ha mistet en av sine viktigste helter, da Jason Momoa ikke lenger skal lede rollelisten i Sony Pictures' filmatisering av Helldivers. Momoa ble annonsert som filmens hovedrolleinnehaver tidligere i år, med en planlagt utgivelsesdato satt til november 2027.

Momoas avgang ser ikke ut til å ha stoppet planene om å lage filmen. Ifølge Deadline er Sony Pictures på jakt etter en ny hovedrolleinnehaver i dette øyeblikk, med håp om å kunne starte innspillingen snart. Mange planer angående « Helldivers Movie » holdes hemmelige, inkludert filmens handling.

Årsaken til Momoas avgang er ukjent. Det er sannsynlig at konflikter i timeplanen kom i veien for at han skulle spille hovedrollen i filmen, eller i det minste kan det være den offisielle forklaringen. Momoa holder seg travel, med hovedrollen i DCs Supergirl denne sommeren, og i Minecraft-oppfølgeren Squared neste år også. Med flere store blockbustere på programmet, er det kanskje slik at Momoa ikke ønsker å hoppe inn i enda en filmserie.

Hvem ønsker du å se erstatte Jason Momoa i « Helldivers Movie »?