Jason Schreier: Grand Theft Auto VI blir sannsynligvis forsinket

Bloomberg-journalisten Jason Schreier har uttrykt tvil om at Grand Theft Auto VI vil lanseres i høst. Det var under en samtale på Kinda Funny Games Daily hvor han påpekte at Rockstar Games har en lang historie med forsinkelser og nevnte Red Dead Redemption 2 som et eksempel på dette.

"Jeg ville bli sjokkert hvis Grand Theft Auto VI faktisk klarte det neste år. Jeg tror at det sannsynligvis vil bli forsinket igjen, fordi Rockstars spill alltid blir forsinket.

Red Dead Redemption 2 ble utsatt til våren 2018 og deretter til høsten 2018. Og det var for seks år siden - spillene er enda mer kompliserte, med enda flere bevegelige brikker nå, og sklir enda lenger nå."

Selv om Take-Two fortsatt hevder å være i rute og klare for en lansering til høsten neste år, er det fortsatt mange spørsmålstegn ved om dette vil bli realisert. Noe som også påvirker spillbransjen som helhet, ettersom mange utgivere ønsker å unngå å lansere sine spill i nærheten av Rockstars etterlengtede tittel så mye som mulig.

Hva tror du, vil Grand Theft Auto VI være klart i tide til høsten neste år eller blir det forsinket?