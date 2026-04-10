Jason Statham er tilbake til gamle triks i den stilige enmannshær-filmen Mutiny

Hvis han ikke var en så dyktig actionfilmstjerne, ville man nok blitt lei av å se Jason Statham spille stort sett samme type rollefigur i hver eneste film han lager. Etter Shelter tidligere i år skal den britiske stjernen stå i spissen for nok et actionprosjekt på kino, nemlig Mutiny, der vi følger en enkel mann som går løs på en hær i et hevntokt.

Handlingen beskrives som følger: "I Mutiny går Cole Reed (Jason Statham) om bord på et lasteskip på et enmannskorstog for å hevne sjefens død, etter å ha vært vitne til drapet på milliardærsjefen sin og blitt beskyldt for forbrytelsen, bare for å oppdage en internasjonal konspirasjon."

Hvis du liker å se elegant action og hardtslående kampsekvenser, vil du bli glad for å vite at Mutiny har dette og litt til. Statham spiller også en barsk og tilbaketrukket helt, som snakker sjelden og aldri ser ut til å vise tegn til kroppslig skade. Vintage Statham, alt tatt i betraktning.

Se traileren for Mutiny nedenfor før den har premiere på kino allerede 21. august.