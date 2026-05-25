Jason Voorhees debuterer på Dead by Daylight i midten av juni

For bare et par dager siden rapporterte vi om nyheten om at Friday the 13th endelig ville komme til Dead by Daylight, i en etterlengtet crossover som ville se den legendariske slasher, Jason Voorhees, komme til det asymmetriske skrekkspillet som en av drapsmennene. På den tiden hadde Behaviour ennå ikke delt ytterligere informasjon eller nyheter, men dette har nå endret seg.

Jason Voorhees ankommer i tide til Dead by Daylights imponerende tiårsjubileum, og debuterer som en morder som er designet for å være like dødelig og skremmende som filmversjonen av karakteren. Vi kan forvente oss en "beinhard blanding av sniking, skrekk og brutalitet for spillere som ønsker å legemliggjøre den samme ubarmhjertige tilstedeværelsen og kraften som har definert karakterens 45-årige arv."

Når det gjelder hvordan Jason vil bli presentert i spillet i Dead by Daylight, har han blitt formet til å ha to kjerneegenskaper. Den første er Omnipresent Evil, som bygger på hans stealth-ferdigheter og evnen til å dukke opp der de overlevende minst venter ham. Med denne evnen kan Jason forsvinne helt fra kartet og bevege seg med økt hastighet, uten å etterlate spor til de overlevende om hvor han kan dukke opp igjen. Jason kan også spore overlevende mens han er i denne tilstanden ved å lese svake visuelle tegn som fotavtrykk, og når han dukker opp igjen på kartet, skjer det på en eksplosiv og sjokkerende måte, der Jason sikter seg inn på miljøpunkter og bokstavelig talt dukker opp igjen med et smell og knuser ting rundt seg.

Den andre delen av Jasons utstyr ser ut til å utnytte hans kreative evne til å bruke omgivelsene til sin fordel ytterligere. Han kan samhandle med containere rundt på kartet som er fylt med forskjellige prosjektiler som kan skytes ut med ekstrem kraft, og forvandle vanlige gjenstander til dødelige granatsplinter som vil svimle en overlevende hvis den treffer dem, og til og med feste et offer til en vegg hvis de treffes nær en overflate. Den største haken med denne evnen er at Jason bare kan gripe prosjektiler ved å plukke dem opp manuelt, og lageret fylles opp igjen når Jason går inn i Omnipresent Evil.

Til slutt, med Jasons ankomst nær, har Behaviour også avslørt at en Jason Collection av antrekk vil komme sammen med morderen, slik at spillerne får tilgang til ny kosmetikk som spiller med et bredere utvalg av design og temaer.

Når det gjelder når Jason-kapitlet i Dead by Daylight kommer, er debuten planlagt til 16. juni, men de som går inn i den offentlige Steam-testversjonen av spillet, for å hjelpe til med å balansere og oppdage eventuelle særegenheter eller feil, vil kunne spille Jason fra og med i morgen, 26. mai.