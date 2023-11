Javier Bardem ryktes å skulle spille Galactus i Fantastic Four

HQ

Nylig rapporterte vi at det var en stor sjanse for at Marvel ønsket å ansette Pedro Pascal som Reed Richards i den kommende Fantastic Four-filmen. Det er nå så godt som bekreftet, og bransjeinnsideren Jeff Sneider har også gått i detalj om noen av de andre rolleinnehaverne.

Han har nemlig gitt oss et innblikk i hvem som kan komme til å spille hovedskurken. Det ser ut til at Marvel ikke kommer til å legge fingrene imellom og går rett på Galactus, som kan bli spilt av Javier Bardem.

"Jeg ble fortalt av den samme kilden som fortalte meg om Pedro [Pascal] at Oscar-vinneren Javier Bardem er aktuell til å spille Galactus," skrev Sneider på nettstedet . "En innsider jeg snakket med sa at Bardem hadde en planleggingskonflikt, som ser ut til å være Apples F1-film med Brad Pitt i hovedrollen, en film jeg skal skrive mer om i morgen. Spørsmålet er om F1-filmen virkelig vil hindre Bardem i å spille det som i stor grad er en stemmerolle a la Josh Brolins Thanos, selv om jeg kan tenke meg at det vil være et eller annet motion-capture-element involvert som kan kreve at den som spiller Galactus, er på settet."

Det kan også oppstå planleggingskonflikter med Pedro Pascal, som spiller inn Ridley Scotts Gladiator-oppfølger ved siden av andre sesong av The Last of Us. Med en MCU-lønnssjekk på spill, virker det imidlertid sannsynlig at begge skuespillerne vil få filmen til å passe inn i timeplanen sin.