Javier Milei forsvarer seg midt i kryptoskandalen, og sammenligner det med kasinospill

Javier Milei, Argentinas president, har stått frem for å adressere den pågående kontroversen rundt kryptovalutaen $LIBRA, som han promoterte, og som senere resulterte i betydelige økonomiske tap for investorer.

Under et nylig intervju med Todo Noticias var Milei raskt ute med å forsvare sine handlinger, og trakk en parallell mellom kryptoinvesteringen og kasinospill. Ifølge ham gjorde de som valgte å delta, det frivillig og fullt klar over risikoen, akkurat som alle som risikerer penger i et kasino.

Han uttalte også at flertallet av de berørte personene var erfarne tradere fra utlandet, ikke argentinske statsborgere, og insisterte på at staten ikke hadde noen befatning med saken. Milei forklarte at han bare delte informasjon om et privat initiativ som hadde som mål å støtte lokale bedrifter, ikke å promotere kryptovalutaen.

I et sterkt formulert forsvar hevdet han at den egentlige svindelen var det tradisjonelle politiske systemet, og beskyldte sine kritikere, inkludert opposisjonen, for å undergrave regjeringens potensielle suksess. Foreløpig gjenstår det å se om rettssystemet vil gå dypere inn i anklagene, eller om Mileis standpunkt vil stå seg i opinionen.