JBL lanserer nye Tour One M3-hodetelefoner

JBL har nettopp introdusert sine nyeste flaggskiphodetelefoner på CES 2025, JBL Tour One M3. Disse nye hodetelefonene lover å levere en eksepsjonell lydopplevelse, med den banebrytende trådløse JBL SMART TX-senderen, som sikrer sømløs tilkobling med en rekke enheter. Med full 360-graders hodesporing, forbedret støyreduksjon og tapsfri lyd, er Tour One M3 designet for både audiofile og folk som reiser mye. Hodetelefonene med JBL SMART Tx vil selges for €399,99, mens versjonen uten senderen vil koste €349,99. Begge versjonene vil være tilgjengelige i svart, mokka og blå fra og med 15. april 2025.

Kommer du til å få tak i den nye JBL Tour One M3?